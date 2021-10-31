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تحذير..'بكتيريا الفم' أحد أسباب الإصابة بمرض خطير!

تحذير..'بكتيريا الفم' أحد أسباب الإصابة بمرض خطير!
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

توصلت دراسة حديثة، أجراها فريق من الباحثين في جامعة نيويورك، أنه يمكن أن تقليل تنظيف أسنانك يوميًا يقي من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 20%.

العالم - منوعات

وقام الباحثون بفحص عينات بكتيرية مأخوذة من أفواه 122 ألف شخص، وأجروا اختبارات الحمض النووي لتحديد أنواع البكتيريا الموجودة فيها بالضبط، ثم تابعوا المشاركين لمدة عشر سنوات لمعرفة أي منهم سيصاب بسرطان المريء.

وتوصلت نتائج الدراسة، أن المشاركين في الدراسة الذين وجد في أفواههم كميات كبيرة من أنواع معينة من البكتيريا كانوا أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بسرطان المريء، وذلك حسب ما تم ذكره في مجلة Cancer Research.

ويقول البروفيسور جيانغ أهين، الذي أجرى الدراسة: "يظهر بحثنا أن التعرف الأعمق على البيئة البكتيرية في الفم يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات للوقاية من سرطان المريء، أو على الأقل المساعدة في الكشف المبكر عن المرضى المصابين به".

وأضاف أن سرطان المريء نوع مميت للغاية من السرطانات، لذلك هناك حاجة ماسة لإيجاد طرق جديدة للوقاية منه وتقليل مخاطر الإصابة به واكتشافه مبكرًا وتسبب البكتيريا بشكل مباشر في تكوين السرطان، فوجود البكتيريا قد يسبب أمراض الفم واللثة وهذه بدورها تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان ومن الممكن تنظيف أسنانك مرتين يوميًا للحفاظ، على فمك خاليا من البكتيريا الضارة هي تنظيف، بالإضافة إلى زيارات دورية لطبيب الأسنان.

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