شاهد..نشطاء التواصل يكشفون دور "اسرائيل" في انقلاب السودان

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وقد خرجت الجموع الى الشوارع الرئيسية ليعبروا عن رفضهم وادانتهم للانقلاب العسكري الذي حصل قبل ايام في السودان من قبل القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان والاجراءات المتخذة بحق الحكومة الانتقالية واحتجاجا على الحكم العسكري في البلاد.

حيث كتب: "الاعلامي مهند البروف: "الثلاثين من اكتوبر سيكون يوما مفصليا للثوار نكون او لا نكون وباذن الله ستنتصر ارادة الشعب يبقى الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد اللهم انا نسالك النصر والثبات وحفظ الارواح والبلاد".

وعلق ابو زينب: "الشعب أقوى و الردة مستحيلة، و إرادته فوق الجميع، و الموجة الثانية من ثورة ديسمبر ستدك حصون الطغيان، في الثلاثين من أكتوبر الجاري، #مليونية فوق العادة، و كل الشعب طالع الشارع".

وغردت روان: "اللهم ان اهلي خرجوا يطلبون العدل وانت العدل سبحانك اللهم احفظهم بعينك التي لاتنام اللهم انا نستودعك السودان واهله وامنه يا رب العالمين".

وكتب د. صالح النعامي: "براك رفيد، مراسل موقع "واللا" الإسرائيلي يشير إلى دور "إسرائيل" في انقلاب عسكر السودان ويؤكد أن جهات حكومية إسرائيلية عملت على التأثير على الواقع السياسي السوداني خلال الأسابيع الماضية ويتساءل حول ما تعرفه "إسرائيل" عما يجري في السودان الآن وكم كانت لخطواتها تأثير في الانقلاب".