الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..لماذا أصبح وسم "اللغة العربية" ترند في الجزائر؟

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

حاز وسم "اللغة العربية" على آلاف التغريدات في الجزائر، مع إعلان عدد من الوزارات في البلاد حصر المعاملات الرسمية والوثائق باللغة العربية، في ظل أزمة دبلوماسية مع فرنسا، المستعمرة السابقة للبلاد.

العالم - هاشتاغ

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأسابيع الأخيرة، على خلفية ملفات حديثة وأخرى قديمة، ولا سيما الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع هذا القرار بشكل كبير حيث كتب محمد لمين بليلي: "لو لم نستطع التخلص من اللسان الفرنسي في مؤسسات وشركات وادارات الدولة، لن يكون لنا حاضر ولا مستقبل وسنبقى رهينة لهذا المستنزف حتى يرث الله أرضه، اللغة هي المفتاح هي السر هي الغطاء وهي أكبر ما تسعى فرنسا إلى حمايته في الجزائر".

وغرد سعيد الجزائري: "اللغة الفرنسية ضريبة الإستدمار و الحبل السري الذي مازال يربطنا بفرنسا و بقطعه يكتمل الإستقلال و تتم السيادة"

وعلق نسيم النايلي: "لا-للفرنسية_في_بلد_الميلون_و_نصف المليون شهيد. #لا-للفرنسية في بلد الحرية و الإستقلال. #لا-للفرنسية في بلد اللغة العربية" .

وكتب عمر : "انها ضربة قاضية قاسية لأذيال الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا تتركوا لهم اية فجوة ينطلقون منها لا للفرنسية".

روابط ذات صلة

قاسمي يدعو الى تعزيز وتطوير العلاقات مع الجزائر

أبو الغيط: 3 دول ترغب في عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وزيرة الطاقة الإسبانية تحصل على ضمانات باستئناف تدفق الغاز من الجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال قمة العشرين.. الرئيس الصيني يدعو للاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا

الازمة مفتوحة بعد قطيعة السعودية مع لبنان

تعرف على طرق سهلة تحميك من 'نزلة البرد' قبل أن تبدأ!

سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

بالصور..الكشف عن أكبر فسيفساء أرضية بالعالم في فلسطين المحتلة!

شاهد بالفيديو.. صنعاء: قرداحي وصف حرب اليمن بدقة والسعودية تنتقم منه لهزيمتها الساحقة بمأرب