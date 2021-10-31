النمسا ترسل قوات إلى ليتوانيا للمساعدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

العالم - أوروبا

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر - في تصريح عقب توديعه القوات الأمنية الموفدة إلى ليتوانيا - إن أزمة الهجرة غير الشرعية تزداد خطورة على نحو غير مسبوق بسبب سياسات الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكشيانكو الذي يشجع على دخول المهاجرين إلى الإتحاد الأوروبي عبر بوابة ليتوانيا .

وطالب نيهمر بيلاروسيا بالعدول عن هذه السياسات والتى تلجأ اليها حكومة بيلاروسيا بسبب احتجاجها على العقوبات الأوروبية ضدها ، مشيرا إلى استمرار دعم بلاده لحكومة ليتوانيا لمواجهة أعباء التدفق الجماعي للمهاجرين .

يشار إلى أن الحدود البيلاروسية مع كل من ليتوانيا وبولندا تشهد تدفقات غير عادية للمهاجرين غير الشرعيين وأغلبهم قادمين من العراق وهو ما يتصدر مباحثات دول الإتحاد الأوروبي لبحث كيفية التغلب على الأزمة التى تمثل عبئا أمنيا واقتصاديا كبيرا على أوروبا .