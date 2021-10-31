الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

النمسا ترسل قوات إلى ليتوانيا للمساعدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

النمسا ترسل قوات إلى ليتوانيا للمساعدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أرسلت النمسا اليوم قوات إلى ليتوانيا للمساعدة فى تأمين حدودها مع بيلاروسيا في مواجهة ضغوط الهجرة غير الشرعية.

العالم - أوروبا

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر - في تصريح عقب توديعه القوات الأمنية الموفدة إلى ليتوانيا - إن أزمة الهجرة غير الشرعية تزداد خطورة على نحو غير مسبوق بسبب سياسات الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكشيانكو الذي يشجع على دخول المهاجرين إلى الإتحاد الأوروبي عبر بوابة ليتوانيا .

وطالب نيهمر بيلاروسيا بالعدول عن هذه السياسات والتى تلجأ اليها حكومة بيلاروسيا بسبب احتجاجها على العقوبات الأوروبية ضدها ، مشيرا إلى استمرار دعم بلاده لحكومة ليتوانيا لمواجهة أعباء التدفق الجماعي للمهاجرين .

يشار إلى أن الحدود البيلاروسية مع كل من ليتوانيا وبولندا تشهد تدفقات غير عادية للمهاجرين غير الشرعيين وأغلبهم قادمين من العراق وهو ما يتصدر مباحثات دول الإتحاد الأوروبي لبحث كيفية التغلب على الأزمة التى تمثل عبئا أمنيا واقتصاديا كبيرا على أوروبا .

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني لجمهورية النمسا الاتحادية

النمسا تعلن موعد الإجتماع الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية في فيينا

النمسا ترحب بتشكيل حكومة لبنان الجديدة

وزير الخارجية العراقي يدعو النمسا إلى إفتتاح سفارتها في بغداد

وزير خارجية النمسا: لا نضع سقفا للارتقاء بالعلاقات مع ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النمسا ترسل قوات إلى ليتوانيا للمساعدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

تباع في بعض الدول العربية.. سحب 'أدوية الضغط' بسبب احتوائها على مادة خطيرة!

صحيفة عبرية: 'إسرائيل' تعتمد الكذب في التحقيق مع المعتقلين 

تخت روانجي: بالإرادة السياسية يمكن نزع السلاح النووي في العالم

أنباء عن مطالبة السودان بمغادرة السفير البريطاني خلال 21 يوما

أول تعليق من 'الجهاد' على تمزيق 'أردان' تقرير مجلس حقوق الإنسان