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اليوم.. الاولمبي العراقي يواجه البحرين في تصفيات آسيا

اليوم.. الاولمبي العراقي يواجه البحرين في تصفيات آسيا
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

يلتقي المنتخب الأولمبي العراقي بكرة القدم في تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأحد، نظيره البحريني على أديم ملعب المحرق في العاصمة المنامة، في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي ستحتضنها أوزبكستان في العام المقبل 2022.

العالم-العراق

ويدخل منتخب العراق الاولمبي الى اجواء المباراة بخيار واحد وهو الفوز لاغير والابتعاد عن كل الحسابات المعقدة التي تعرقل مسيرته في المهمة الآسيوية، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به في مباراته السابقة امام منتخب المالديف وفوزه بأربعة أهداف نظيفة ضاعفت طموحاتهم بانتزاع بطاقة المجموعة.

واختتم منتخب العراق بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب تدريباته أمس السبت على الملاعب الثانوية للاتحاد البحريني لكرة القدم استعداداً لهذه المواجهة المصيرية بعد دراسة المنتخب الخصم وكشف نقاط القوة والضعف لديه، ووضع الخطة المناسبة والتكتيك الأنسب الذي يضمن الهيمنة على نقاط المباراة والخروج بنتيجة ايجابية، من خلال الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتطبيق التوجيهات بحذافيرها واللعب بروح الفريق الواحد.

ويتأهل الى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، الى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم الى منتخب اوزبكستان البلد المضيف.

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اليوم.. الاولمبي العراقي يواجه البحرين في تصفيات آسيا