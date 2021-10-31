لافروف ولودريان يبحثان الوضع في ليبيا ومالي وجنوب شرق أوكرانيا

العالم - روسيا

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها حول الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أنه "جرى مناقشة الوضع الحالي في جنوب شرق أوكرانيا، وما يتعلق بليبيا ومالي ، فضلا عن الجهود الدولية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران). كما تم التطرق إلى بعض المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وناقش الوزيران أيضا بالتفصيل الجدول الزمني للاتصالات المستقبلية. كما بحثا عددا من القضايا الثنائية، من بينها تطوير العلاقات الروسية الفرنسية في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية.