إحذر مخاطر 'التداخل الدوائي' في ظل انتشار فيروس كورونا!

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هذا وخاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وآثاره التي لم تنته بعد، رغم الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق والأدوية التي يتم صرفها لمرضى هذا الفيروس.



وشددت هذه التحذيرات على ضرورة إخبار مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة بالأدوية التي يتم تناولها؛ لتجنب حدوث مثل هذه التداخلات الدوائية.



وأوضحت هذه الهيئات التي تبنت هذه التحذيرات ومن بينها هيئة الدواء المصرية في بيان لها مؤخرا أن التداخلات الدوائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي (التفاعل بين دواء وآخر، أو بين الدواء والغذاء، أو نتيجة تعارض الدواء مع الحالة الصحية للمريض وما يعانيه من أمراض أخرى تؤثر على فعالية الدواء).



وأكدت أن التداخلات الدوائية قد تقلل من فعالية بعض الأدوية، أو تؤدي إلى زيادة تأثير البعض الآخر، أو حدوث آثار جانبية غير متوقعة؛ أكثر سوءًا من التي يسببها الدواء بمفرده.



رفع الوعي الصحي ضرورة



وفي سياق تعليقه علي هذه التحذيرات أكد خبير الأدوية أحمد الحوفي أن ما حذرت منه هذه الهيئات هو ضرورة جوهرية للغاية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا و أن المريض عند ذهابه للطبيب أو تلقيه رعاية صحية، لابد أن تتم معرفة تاريخه المرضي و أي الأدوية التي يتناولها، بل ويجب أيضا تنبيهه على النظام الغذائي الأنسب سواء لمرضه أو للدواء الذى يتناوله.

وأضاف: على المؤسسات المهتمة بالصحة رفع الوعى الصحي لدى الجمهور، بحيث ينتبه عند تلقيه أي خدمة صحية لأهمية اتباع التعليمات المتعلقة، سواء بتناول الأدوية الأخرى أو بالأطعمة و أيضا بالأعراض الجانبية التي ربما تظهر على المريض عند تناوله الدواء الموصوف له.



إرشادات ضرورية لابد من اتباعها



أما الخبير في طب المناطق الحارة، حسن الحفناوي، فقال إن هذا أمر مهم للغاية وبجب مراعاته وإن كانت مسئوليته تقع على المريض والطبيب معا، مؤكدا على ضرورة استفسار الطبيب من المريض عن مثل هذه الأمراض خاصة في حال التوصية بأدوية فيروس كورونا على سبيل المثال، ولابد من سؤال المريض عن الأدوية اللي يتعاطاها سواء أدوية ضغط أو قلب أو سكر، حتى لا يحدث تفاعلات دوائية بين الأدوية و يتعرض المريض لمخاطر.



وأضاف: هناك مجموعة من الإرشادات والتعليمات يجب أن يتبعها المواطن لتجنب مخاطر التداخلات الدوائية، منها إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي بالأدوية التي يتم تناولها بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية.

بالإضافة إلى النظام الغذائي والتاريخ المرضي وذلك قبل وصف دواء جديد، وكذلك طلب النشرة الداخلية للأدوية من الصيدلي.

وذلك لما تتضمنه من معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها، أيضا استشارة الطبيب المعالج بخصوص العلامات والأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية وكيفية متابعتها والتعامل معها ئ استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية.

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم إلى ما يزيد على 246 مليونا، منذ ظهور المرض بالصين في نهاية 2019.



ووصلت حالات الوفاة إلى 5 ملايين، فيما تعافى من المرض أكثر من 223 مليون شخص حول العالم.



أما على صعيد اللقاحات، فقد تلقى قرابة 49.1% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم أكثر من 25% بشكل كامل.



وتم إعطاء 6.97 مليار جرعة على مستوى العالم، ويتم الآن إعطاء 25 مليون جرعة كل يوم، فيما تلقى 3.3% فقط من الناس في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل.