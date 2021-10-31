اختيار غرفة كرمانشاه للتجارة كأفضل غرفة في العالم في نوفمبر 2021

العالم - ايران

وتم اختيار غرفة تجارة كرمانشاه في شهر نوفمبر بسبب أنشطتها المكثفة حیث اعلن الاتحاد العالمي للغرف التجارية أن غرفة التجارة في كرمانشاه قد أرسلت خلال شهر نوفمبر أخبار مثيرة للاهتمام في مجال التجارة ، وتنمیة قدرات منظمات وهيئات القطاع الخاص، واتخاذ القرار بشأن حل مشاكل قطاع الإسكان وقطاع الأدوية و قطاعات أخرى.

وقدمت هذه الغرفة بالإضافة إلى الأخبار، مقاطع فيديو تكميلية حول مشاريع خاصة في مجال إنتاج المعادن المهمة والقدرات التجارية في إيران مقارنة مع انحاء العالم.

كما أعرب الاتحاد العالمي للغرف التجارية عن ارتياحه للأخبار الأخيرة عن غرفة كرمانشاه في مجال القدرات الزراعية، والتربة الخصبة، ومناخ الفصول الأربعة ، والعلامة التجارية للمنتجات الزراعية بما في ذلك الحمص.