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أزمة جورج قرداحي التي افتعلتها السعودية

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

افتعلت السعودية قبل ايام ازمة مع لبنان على اثر تصريح سابق لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ادلى به قبل شهر من تكليفه بالوزارة

العالم - فيديوغرافيك

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