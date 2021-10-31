تعرّف على الأبرو.. فن الرسم على الماء

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فنانة تشكيلية وباحثة تونسية قامت بدراسة هذا الفن والتخصص فيه لسنوات عديدة خارج بلادها لعدم توافره فيها وعادت لتمارسه في مطبخ بيتها حيث تبدع أعمالا مميزة تستلهم أفكارها من المدن العربية القديمة.



ويتم تحضير الماء بعد خلطه بمواد معينة كالكيراجين لجعله كثيفا، وينتظر الفنان يوما كاملا حتي يصلح الماء للاستخدام.

أما الألوان والأصباغ التي يتم رشها وتشكيلها على السطح فمكوناتها خاصة وطبيعية من الحجر أو التراب او عبارة عن محلول له أساس مائي زيتي.

وبعد الانتهاء من الرسم والتشكيل بأدوات خاصة لهذا الفن يمكن طبع الرسوم ونقل الأشكال الدوامية ذات الألوان المتداخلة والزاهية على ورق مرمري خاص وسميك أو على قماش أو لوحة مغموسة في الماء.





علاقة وجودية فلسفية تجمع بين الفن والإنسانية تربط زروقي بالمدينة العتيقة لأنها وبحسب زروقي لوحة فنية تعطي الطاقة الإلهامية للفن والإبداع.

اما اتقان هذا الفن فيحتاج لسنوات من الدراسة والبحث والتجربة لفهم تقنياته وأساليبه التاريخية والمعاصرة ويبقى الأمل في نشر هذا الفن الجميل وإلهام وتشجيع الآخرين لتعلمه.

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