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تعرّف على الأبرو.. فن الرسم على الماء

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

فن الأبرو أو الايبرو فن الرسم على الماء وواحد من أجمل الفنون التشكيلية اليدوية التقليدية. اكتشفه التجار المسلمون منذ أكثر من1000 عام وتم نقله من ايران الى الإمبراطورية العثمانية، حيث استخدم هذا الفن اليدوي بشكل واسع في العصر السلجوقي لتزيين وتلوين أغلفة الكتب والدفاتر، وكذلك في تزيين لوحات الخط الإسلامي.

العالم - خاص بالعالم

فنانة تشكيلية وباحثة تونسية قامت بدراسة هذا الفن والتخصص فيه لسنوات عديدة خارج بلادها لعدم توافره فيها وعادت لتمارسه في مطبخ بيتها حيث تبدع أعمالا مميزة تستلهم أفكارها من المدن العربية القديمة.

ويتم تحضير الماء بعد خلطه بمواد معينة كالكيراجين لجعله كثيفا، وينتظر الفنان يوما كاملا حتي يصلح الماء للاستخدام.

أما الألوان والأصباغ التي يتم رشها وتشكيلها على السطح فمكوناتها خاصة وطبيعية من الحجر أو التراب او عبارة عن محلول له أساس مائي زيتي.

وبعد الانتهاء من الرسم والتشكيل بأدوات خاصة لهذا الفن يمكن طبع الرسوم ونقل الأشكال الدوامية ذات الألوان المتداخلة والزاهية على ورق مرمري خاص وسميك أو على قماش أو لوحة مغموسة في الماء.



علاقة وجودية فلسفية تجمع بين الفن والإنسانية تربط زروقي بالمدينة العتيقة لأنها وبحسب زروقي لوحة فنية تعطي الطاقة الإلهامية للفن والإبداع.

اما اتقان هذا الفن فيحتاج لسنوات من الدراسة والبحث والتجربة لفهم تقنياته وأساليبه التاريخية والمعاصرة ويبقى الأمل في نشر هذا الفن الجميل وإلهام وتشجيع الآخرين لتعلمه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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