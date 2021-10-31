الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رضا نجفي مساعدا لـ أميرعبداللهيان في الشؤون القانونية والدولية

رضا نجفي مساعدا لـ أميرعبداللهيان في الشؤون القانونية والدولية
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان قرارا عين بموجبه رضا نجفي مساعدا لوزارة الخارجية للشؤون القانونية والدولية.

العالم - إيران

وجاء في قرار التعيين: نأمل بالتوكل على الله تعالى، واتباع توجيهات قائد الثورة، بالنجاح في تحقيق سياسات واستراتيجيات الجهاز الدبلوماسي، وخاصة السياسة الخارجية المتوازنة والنشطة والديناميكية والذكية، والتعامل مع المساعدين والمدراء والخبراء المحترمين في أداء المهام الموكولة.

جدير بالذكر أن رضا نجفي كان يعمل مشرفا على هذا المنصب إثر تعيين المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" مؤخرا سفيراً لإيران في لندن.

يذكر ان نجفي هو أحد الاسرى المحررين والمضحين في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية في الفترة 1980 - 1988)، وشغل أيضا منصب رئيس بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

روابط ذات صلة

ايران تدعو الى نزع السلاح النووي العالمي

جرائم إغتيال علماء إيران والشهيد القائد سليماني لا تسقط بالتقادم

ايران تدعو الامم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه اغتيال العلماء النوويين

أمير عبداللهيان: نسعى لتعزيز القطاعات الاقتصادية بوزارة الخارجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسيير رحلات جوية من مدينة أهواز الإيرانية إلى إسطنبول والكويت

11 قتيلا في تظاهرات السودان وسط عصيان مدني

تحصينات جديدة لسجن "جلبوع" الإسرائيلي بكلفة 2.5 مليون دولار

دعموش: لبنان ليس مكسر عصا للسعودية ولا للإمارات واستضعافه مرفوض

طاجيكستان تعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة عسكرية في أراضيها

صور جورج قرداحي تزين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء