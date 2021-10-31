رضا نجفي مساعدا لـ أميرعبداللهيان في الشؤون القانونية والدولية

العالم - إيران

وجاء في قرار التعيين: نأمل بالتوكل على الله تعالى، واتباع توجيهات قائد الثورة، بالنجاح في تحقيق سياسات واستراتيجيات الجهاز الدبلوماسي، وخاصة السياسة الخارجية المتوازنة والنشطة والديناميكية والذكية، والتعامل مع المساعدين والمدراء والخبراء المحترمين في أداء المهام الموكولة.

جدير بالذكر أن رضا نجفي كان يعمل مشرفا على هذا المنصب إثر تعيين المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" مؤخرا سفيراً لإيران في لندن.

يذكر ان نجفي هو أحد الاسرى المحررين والمضحين في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية في الفترة 1980 - 1988)، وشغل أيضا منصب رئيس بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.