المفوضية العراقية تعلن إتمام العد والفرز في 6 محافظات

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وقالت المفوضية في بيان، إن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".



وأشارت إلى أن "يوم غد الاثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها".



وجددت المفوضية دعوتها "لمراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور إلى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الإجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الإطار القانوني، لأن حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري من دون أي قيود أو عراقيل".