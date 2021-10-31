الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المفوضية العراقية تعلن إتمام العد والفرز في 6 محافظات

المفوضية العراقية تعلن إتمام العد والفرز في 6 محافظات
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار.

العالم - العراق

وقالت المفوضية في بيان، إن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأشارت إلى أن "يوم غد الاثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها".

وجددت المفوضية دعوتها "لمراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور إلى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الإجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الإطار القانوني، لأن حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري من دون أي قيود أو عراقيل".

روابط ذات صلة

العراق.. القبض على 11 متهماً وضبط مواد متفجرة في نينوى

الخزعلي: من شروط العد اليدوي ان لا يؤتمن عليه من خان الالكتروني

مقتل عنصرين من البيشمركة بهجوم ارهابي لـ'داعش' قرب كركوك

انتخابات العراق.. الاطار التنسيقي يطالب بالنظر بموضوعية في جميع الطعون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة أردنية لترسيخ الوجود المقدسي في البلدة القديمة

الجزائر تصف قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء بـ"المتحيز"

الحلبوسي يلتقي السفير الأمريكي لدى بغداد

المفوضية العراقية تعلن إتمام العد والفرز في 6 محافظات

حملة دعم قوية لقرداحي.. لم يربح المليون بل ربح ملايين الاحرار

هذا ما كشفته تركيا عن لقاء أردوغان وبايدن في مجموعة العشرين