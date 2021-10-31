ردود الأفعال اليمنية تجاه التنمر السعودي ضد لبنان وقرداحي

العالم - المشهد اليمني

واكد العديد من المراقبين على ان ما تقوم السعودية به يعتبر تنمرا واستعلاء وغطرسة وان تصريحات قرداحي مجرد ذريعة للموقف السعودي كون العديد من الشخصيات والدول والمنظمات وصفت الحرب السعودية في اليمن سابقا بالعبثية وطالبت بايقافها ولم تكن هناك ردة فعل من السعودية.

وفي اليمن رحب اليمنيون بموقف قرداحي وكانت لتصريحاته ردود افعال كبيرة حيث حيا اليمنيون هذه التصريحات واعلنوا تضامنهم مع قرداحي ولبنان وطمئن محمد عبدالسلام اللبنانيين جراء التهديدات السعودية حيث قال لا يروعنكم ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن كما هدد محمد على الحوثي بمنع المنتجات السعودية في اليمن اذا نفذت تهديداتها بمنع المنتجات اللبنانية من دخول السعودية.