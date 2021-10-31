غوغل تنافس أجهزة أيباد اللوحية

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حيث ما تزال البرامج على أجهزة "أندرويد" اللوحية تفتقر لمستوى التحسين الذي حققته "أبل" في أجهزتها اللوحية على مر السنين.

لذلك تخطط "غوغل" لقلب الموازين من خلال نظام تشغيل جديد يدعى "Android12L"، حيث عملت غوغل على تحديث واجهة المستخدم لتحسين مظهر "أندرويد" وتسهيل استخدام شاشات أكبر من 600 بكسل مستقل، وذلك في الإشعارات والإعدادات السريعة وشاشة القفل والشاشة الرئيسية وغيرها.

وأشارت تقارير غوغل إلى وجود ما يزيد عن ربع مليار جهاز بشاشة كبيرة تعمل بنظام "أندرويد" في الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي وأجهزة "ChromeOS".

كما أفادت جوجل بأنه خلال آخر 12 شهراً جرى تنشيط ما يزيد على 100 مليون جهاز "أندرويد" لوحي، إضافة إلى ازدياد عدد الأجهزة القابلة للطي، ما يجعل من "Android12L" فرصة لا تعوض للمطورين لتصميم تطبيقات للأجهزة اللوحية والشاشات الكبيرة.

ومن أهم التحديثات تعزيز خاصية "تعدد المهام" كونها من الأجزاء الرئيسية لتجربة الأجهزة اللوحية، حيث تدّعي غوغل أن هذه الخاصية ستكون أفضل بكثير.

كما يتضمن النظام "شريط مهام" جديد على الشاشات الكبيرة، مما يتيح للمستخدم التبديل الفوري بين التطبيقات ويسهل الوصول إلى وضع تقسيم الشاشة عن طريق السحب والإفلات من شريط المهام لتشغيل التطبيقات في وضع تقسيم الشاشة.

ومع ذلك، يرى البعض أن تجربة أجهزة "آيباد" اللوحية ستبقى أفضل، نظراً لدعمها هذه الخصائص قبل أجهزة "أندرويد" اللوحية، حيث تخطط غوغل لإطلاق نظام "Android12L" بداية العام القادم بالتزامن مع الموجة الثانية من أجهزة "Android12" والأجهزة القابلة للطي، علماً أن جهاز "Lenovo P12 Pro" سيكون أول جهاز لوحي يحصل على نظام "Android12L".