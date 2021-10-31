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الجزائر تعلن رسميا وقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب

الجزائر تعلن رسميا وقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

العالم - الجزائر

وجاء في بيان للرئاسة أن "عبد المجيد تبون تسلم اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل".

وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".

وكانت الجزائر قالت في وقت سابق إنها لن تستخدم خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي الذي يعبر المغرب عند انتهاء العقد في 31 أكتوبر.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس وأغلقت مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.

في المقابل، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن بلاده، المورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا، ستورد الإمدادات من خلال خط الأنابيب "ميدغاز" تحت البحر.

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