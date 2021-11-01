افغانستان.. 'المقاومة الوطنية' بصدد إستئنافها القتال ضد طالبان

العالم-افغانستان

ونقلت وكالة أنباء تاس عن المسؤول في جبهة المقاومة الوطنية المناهضة لطالبان قوله: "يسيطر مقاتلو طالبان بالفعل على المؤسسات الحكومية في بنجشير والطرق الإقليمية، ولكن في المرتفعات وفي مناطق أخرى منفصلة من مضيق بنجشير، يجري تشكيل وحدات من مقاتلي المقاومة، التي ستستأنف قريبا القتال ضد جماعة طالبان الإرهابية".

وقال المسؤول الأفغاني السابق بهذا الشأن: "ليس هناك شك في أن جماعة طالبان الإرهابية تشكل تهديدا لجميع البلدان، وخاصة دول آسيا الوسطى. ومع ذلك، فإن روسيا التي لها تأثير جدي في المنطقة وفي العالم أجمع، قادرة على مقاومة طالبان ودعم شعب أفغانستان وقوات المقاومة في قتالهم ضد الإرهابيين".