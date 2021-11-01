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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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فيديو
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مصادر سودانية:اعتقال رئيس الحزب الحاكم السابق في السودان إبراهيم غندور صباح اليوم
خطيب زاده: بعض الدول تحاول ان تستغل الفرق الارهابية ضد الشعب الايراني
خطيب زاده: يجب ان تعود الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية الى ايران بسرعة
ميقاتي: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعيا
ميقاتي: نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: ناشدت الوزير قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر
خطيب زاده: نوصي اميركا للانتباه الى طريقة عودتها الى الاتفاق النووي
مصادر في القصر الرئاسي السوداني: إعادة اعتقال جميع المنسوبين للنظام السوداني المعزول الذين أفرج عنهم أمس
بحرية الجيش الايراني تشتبك مع قراصنة وتحبط هجوما كانوا يعتزمونه على ناقلة نفط ايرانية قبل وصولها مضيق باب المندب في طريقها لخليج عدن
خطيب زاده: ايران وطبقا لفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية لم تكن ابدا بصدد امتلاك الاسلحة الذرية
انفوغرافيك..
بلد المليون شهيد يعيد أمجاد التاريخ مع الإستعمار الفرنسي
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش
يحتفل الجزائريون اليوم بذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في 1 /11/ 1954 ضد الإستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد منذ سنة 1830، ودامت طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي، لتنتهي بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 تموز/يوليو 1962 بعد أن سقط فيها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد جزائري.
تصنيف :
انفو غرافيك
الجزائر
غرافيك
كلمات دليلية :
الجزائر
الاستعمار الفرنسي
الثورة الجزائرية
استقلال الجزائر
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