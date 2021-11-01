الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

انفوغرافيك..

بلد المليون شهيد يعيد أمجاد التاريخ مع الإستعمار الفرنسي

بلد المليون شهيد يعيد أمجاد التاريخ مع الإستعمار الفرنسي
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

يحتفل الجزائريون اليوم بذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في 1 /11/ 1954 ضد الإستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد منذ سنة 1830، ودامت طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي، لتنتهي بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 تموز/يوليو 1962 بعد أن سقط فيها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد جزائري.

روابط ذات صلة

شاهد: المغرب يتلقى صفعة قوية من الجزائر

الجزائر توقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب

الجزائر تجرم الاستعمار والمغرب يرفع الانفاق علی التسلح - الجزء الاول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لهذا السبب منع بينيت مناقشة موضوع القنصلية الأميركية في القدس

 الرياض لن توقف ضغطها على لبنان.. واستقالة قرداحي طويت

شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه ضربة للقضاء والشارع يواصل احتجاجاته

تعرف على ملف يسجل كل ما تقوم به في حاسوبك

السعودية تهدد بعقوبات اقتصادية على لبنان

صرخة سعودية مدوية: أعيدوا نفوذي في لبنان إلى ما كان عليه