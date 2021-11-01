القوات التركية تُدخل رتلا عسكريا إضافيا لدعم قواعدها بالحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من المنطقة لـ سانا أن رتلاً عسكرياً يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادماً من الأراضي التركية دخل في ساعات متأخرة من ليل أمس إلى مدينة رأس العين المحتلة ومحيطها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.

وبينت المصادر أن الرتل ضم أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة التي تدخل في تسليح حلف الناتو تم توزيعها وتفريغها في عدة مناطق في مدينة رأس العين وريفها الشمالي حيث تنتشر قواعد الاحتلال التركي ومواقع الجماعات الإرهابية التي تتبع له.

وأضافت المصادر أن القوات التركية قامت على مدى الأيام الماضية بتجميع أعداد كبيرة من الإرهابيين المواليين لها في محيط مدينة رأس العين وإلى تخوم بلدتي تل تمر وأبو راسين وسط أنباء عن عزم تركيا شن عدوان على عدد من المناطق الآمنة المجاورة بحسب تقارير إعلامية متطابقة.

وأدخلت القوات التركية في السادس والعشرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية وصلت للإرهابيين في منطقة رأس العين المحتلة.