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ماكرون يهدد بريطانيا بـ'إجراءات انتقامية'

ماكرون يهدد بريطانيا بـ'إجراءات انتقامية'
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "إجراءات انتقامية" اعتبارا من يوم الثلاثاء ما لم تغير بريطانيا موقفها بشأن ملف الصيد.

العالم-اوروبا

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، ناقش ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح أمس الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين التي نظمت في روما في نهاية الأسبوع، القضية الشائكة الخاصة بالتراخيص البريطانية الممنوحة للصيادين الفرنسيين.

ودعا الرئيس الفرنسي عقب مقابلة على هامش القمة، إلى "خفض التصعيد" خلال الأيام المقبلة في نزاع الصيد. لكن موقف جونسون كان حازما، حيث أصر على ضرورة أن تسحب باريس تهديداتها تجاه لندن بالانتقام.

وأعلن الإليزيه أنه بعد اجتماع الزعيمين في روما سيتم "اتخاذ تدابير عملية وتنفيذية في أسرع وقت ممكن لتجنب تصعيد التوتر.. كما سيتم إصدار تحديث يوم الثلاثاء بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراءات الانتقامية من قبل باريس".

وفي وقت سابق، هددت فرنسا بإجراءات انتقامية إذا ظل عدد التراخيص التي منحها البريطانيون للصيادين الفرنسيين غير كافيا. وهو ما اعتبرته بريطانيا تهديدا "مخيبا للآمال" و"غير متناسب".

ودعت بريطانيا، اليوم الاثنين، فرنسا للتراجع عن موقفها، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.

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