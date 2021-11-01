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السودان... اعتقال إبراهيم غندور بعد يوم من الإفراج عنه

السودان... اعتقال إبراهيم غندور بعد يوم من الإفراج عنه
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر من أسرة رئيس الحزب الحاكم في السودان سابقا (المؤتمر الوطني)، إبراهيم غندور، إن السلطات السودانية أعادت اعتقاله صباح اليوم الاثنين، بعد أن كانت قد أفرجت عنه أمس.

العالم-السودان

وقد أثار إطلاق السلطات السودانية، أمس الأحد، سراح إبراهيم غندور، وعدد من رموز النظام السابق، تساؤلات حول رمزية الخطوة ودلالتها في الوقت الذي يعيش فيه البلد حالة اضطراب سياسي غير مسبوقة، بعد استيلاء الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.

وتولى غندور حقيبة وزارة الخارجية في عهد البشير، إلى جانب رئاسته "المؤتمر الوطني" المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.

وأطلقت السلطات السودانية أمس الأحد كذلك سراح سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

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