الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فنيش: سنبقى متمسكين بمصلحة لبنان ولن نقبل الابتزاز ولا الإملاءات

فنيش: سنبقى متمسكين بمصلحة لبنان ولن نقبل الابتزاز ولا الإملاءات
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

شدد الوزير البناني السابق ​محمد فنيش​، على أن "مصلحة لبنان لا تُعرّف ولا تحدد من خلال مصالح شخص ما، مرتبط بهذه الدولة أو تلك، وإنما تكمُن بالحفاظ على القرار اللبناني الحر،

العالم_لبنان

واضاف فنيش خلال لقاء سياسي في بلدة القليلة الجنوبية، كما تُحدد مصالح لبنان بالحفاظ على قوة مقاومته واستقلالية القرار، وعلى قوته للدفاع عن الثروات"، معلنًا "أننا سنبقى متمسكين بمصلحة لبنان، ولن نقبل الابتزاز ولا الخضوع ولا الضغوطات ولا الإملاءات، ولن نسير في فلك المطبعين، وسنبقى متمسكين بحقوقنا، وبمقدساتنا، وسنبقى ندافع عن قضايا المظلومين، وهذا جزء من التزامنا الديني والأخلاقي والإنساني والوطني".

ولفت فنيش، إلى "أننا نسأل الله تعالى أن يعين الشعب اللبناني، على تحمل تبعات مثل هذه السياسات الخبيثة والمتآمرة، التي تفرض على لبنان، ولكن إذا بقينا على إرادتنا وإصرارنا، فإننا قادرون على الخروج من هذه المشاكل، تمامًا كما خرجنا من الكثير من المشكلات والتحديات، التي واجهناها في السابق".

روابط ذات صلة

السعودية تهدد بعقوبات اقتصادية على لبنان

المهيمن على لبنان من يُجوّع شعبه ويختطِف رئيس وزرائه

وزير الخارجية اللبناني: حزب الله مكون أساسي في لبنان ولا يهيمن عليه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

يدس السم بالعسل.. كاتب اسرائيلي يؤكد أن كيانه الى زوال ويقلل من شان المقاومة

شاهد.. سباق التسلح الجزائري مع المغرب، ام مع عدو أخر؟

قوات سعودية تغادر مطار عتق في شبوة بشكل مفاجئ

وزارة الصحة : 153وفاة جديدة بكورونا في ايران

دحض أساطير حول المعكرونة

الى أمراء آل سعود .. طالِبوا أمريكا بالإعتذار لو كنتم عربا كما تزعمون