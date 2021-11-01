فنيش: سنبقى متمسكين بمصلحة لبنان ولن نقبل الابتزاز ولا الإملاءات

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واضاف فنيش خلال لقاء سياسي في بلدة القليلة الجنوبية، كما تُحدد مصالح لبنان بالحفاظ على قوة مقاومته واستقلالية القرار، وعلى قوته للدفاع عن الثروات"، معلنًا "أننا سنبقى متمسكين بمصلحة لبنان، ولن نقبل الابتزاز ولا الخضوع ولا الضغوطات ولا الإملاءات، ولن نسير في فلك المطبعين، وسنبقى متمسكين بحقوقنا، وبمقدساتنا، وسنبقى ندافع عن قضايا المظلومين، وهذا جزء من التزامنا الديني والأخلاقي والإنساني والوطني".

ولفت فنيش، إلى "أننا نسأل الله تعالى أن يعين الشعب اللبناني، على تحمل تبعات مثل هذه السياسات الخبيثة والمتآمرة، التي تفرض على لبنان، ولكن إذا بقينا على إرادتنا وإصرارنا، فإننا قادرون على الخروج من هذه المشاكل، تمامًا كما خرجنا من الكثير من المشكلات والتحديات، التي واجهناها في السابق".