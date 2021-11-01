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ندوة إفتراضية حول إسقاط الجنسية في البحرين

ندوة إفتراضية حول إسقاط الجنسية في البحرين
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

ينظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة إفتراضية حول إسقاط الجنسية في البحرين.

العالم- البحرين

ومن المقرر اقامة هذه الندوة برعاية المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 9 نوفمبر سبتمبر 2021 في الساعة ( 2:00 ب.ظ بتوقيت لندن) ،(3:00 ب.ظ بتوقيت بروكسل) ،(4:00 ب.ظ بتوقيت البحرين ).

ودعا المركز إلى أوسع مشاركة في الندوة التي تناقش إسقاط الجنسية في البحرين.

إضغطوا على الرابط للتسجيل:

https://www.eventbrite.com/e/citizenship-revocation-in-bahrain-tickets-198186129047

انضموا عبر رابط zoom :

https://us06web.zoom.us/j/81568830890?pwd=MllHR3VVeVpHU3BESnN5RUJOSXd2QT09

Meeting ID: 988 402 8244
Passcode: 14022011

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