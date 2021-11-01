إنطلاق قمة المناخ.. جونسون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة

العالم - خاص بالعالم

وقال جونسون إن "الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا أخفقنا في التوصل إلى اتفاق لخفض الانبعاثات الكربونية"، وأضاف أن بريطانيا ستنهي بيع السيارات التي تعتمد على الوقود بحلول عام 2030.

وأضاف المسؤول البريطاني "غضب العالم ونفاد صبره لن يكون من الممكن احتواؤهما إلا إذا جعلنا مؤتمر "كوب26″ (COP26) هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار".

ويسعى أكثر من 150 من قادة العالم المشاركين في أعمال قمة المناخ إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب، وبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030، وتشارك في القمة وفود تمثل نحو 200 دولة، في حين يتغيب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين اللذان يشاركان عبر الفيديو.

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