الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إنطلاق قمة المناخ.. جونسون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان الاجيال المقبلة لن تسامح العالم اذا فشلت قمة غلاسكو. واضاف انه كلما تم الفشل في اتخاذ التدابير بشأن التغير المناخي فإن مدنا عدة ستزول. ومن جانبه اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ان استمرار خروج الانبعاثات الكربونية سيرفع حرارة الأرض وسنتجه إلى كارثة مناخية.

العالم - خاص بالعالم

وقال جونسون إن "الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا أخفقنا في التوصل إلى اتفاق لخفض الانبعاثات الكربونية"، وأضاف أن بريطانيا ستنهي بيع السيارات التي تعتمد على الوقود بحلول عام 2030.

وأضاف المسؤول البريطاني "غضب العالم ونفاد صبره لن يكون من الممكن احتواؤهما إلا إذا جعلنا مؤتمر "كوب26″ (COP26) هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار".

ويسعى أكثر من 150 من قادة العالم المشاركين في أعمال قمة المناخ إلى وضع حد لارتفاع درجة حرارة الكوكب، وبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030، وتشارك في القمة وفود تمثل نحو 200 دولة، في حين يتغيب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين اللذان يشاركان عبر الفيديو.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

توافق فرنسي بريطاني على "خفض التصعيد" في محاولة لحل خلاف رخص الصيد

جونسون يرد على باريس: التهديدات الفرنسية بشأن تراخيص الصيد غير مبررة

بريطانيا يحذر من انهيار الحضارة العالمية بسرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية

الملك الأردني يزور بريطانيا ضمن جولة أوروبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..الفقر ينهش بالمجتمع البحريني والنظام الحاكم يظلل

بالفيديو.. إنطلاق قمة المناخ.. جونسون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة

بالفيديو.. شاهد..صناعات تقليدية تشتهر بها مدينة الخليل الفلسطينية

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

تسجيل هزة أرضية  بقوة 4.2 في تونس

هكذا جعلت السعودية من قرداحي كبش فداء لإخفاء السيناريو الأخطر