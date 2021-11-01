الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس الرئاسي الليبي يعلن مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي"

المجلس الرئاسي الليبي يعلن مبادرة لإنهاء
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الإثنين، عن مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" في القوانين والتشريعات التي تقف عائقا أمام إتمام الانتخابات الليبية.

العالم-لیبیا

وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: "هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات".

وتابع: "لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات".

وأوضح أن مبادرته لـ"حل هذا الانسداد السياسي" تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".

وذكر أنه "إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع".

وأكد اللافي أن "هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات".

وأوضح أنه وضع "خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق الأطراف السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره كل الليبيين وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر ليبي مطلع كشف أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى آذار/ مارس المقبل.

وقال المصدر، في تصريح لـ"عربي21"، إن المبادرة جاءت في أعقاب تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات.

وأكد اللافي في تصريح سابق، أن ما تشهده الحالة السياسية في ليبيا من انسداد "قد يهدد العملية الانتخابية المقررة في موعدها"، مبينًا أنه طرح مبادرته الشخصية "توطئة لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعًا".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

روابط ذات صلة

ليبيا..اللجنة العسكرية المشتركة تصدر بيانا من مصر

البعثة الأممية تدعو مجلس النواب الليبي لاعتماد تعديلات مفوضية الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جابهار تسجل 100% نموا في مجال الصادرات رغم الحظر الراهن

بريطانيا ترفض منح تصريح لطائرة رئيس قيرغيزستان بالهبوط

بالفيديو.. شاهد الدول المشاركة في الإستعراض الأمريكي في المنطقة

الهجمة السعودية على لبنان وخيارات مواجهتها

المجلس الرئاسي الليبي يعلن مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي"

مقرات للشاباك والموساد في دبي