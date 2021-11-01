العالم - خاص بالعالم

وأتت القمة بعد يوم من عدم اتفاق مجموعة الدول العشرين في الالتزام بهدف2025، لوقف انبعاثات الكربون الصافية. ومن المقرر أن تعقد قمة غلاسكو ليومين متتالين تليها مفاوضات فنية.



رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اكد ان الاجيال المقبلة لن تسامح العالم اذا فشلت قمة غلاسكو.

واضاف انه كلما تم الفشل في اتخاذ التدابير بشأن التغير المناخي فإن مدنا عدة ستزول، ودعا المجتمعون الى العمل بجد لوضع حد للتغير المناخي وايجاد بيئة جيدة للحياة.



الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، دعا الى إنقاذ البشرية، في وقت الذي يدق فيه خبراء البيئة ناقوس الخطر.

واكد ان استمرار خروج الانبعاثات الكربونية سيرفع حرارة الأرض وسيتم الاتجاه إلى كارثة مناخية.

حيث تعتبر القمة حيوية لاستمرارية اتفاق باريس الذي وقع في عام2015 ونص على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، والعمل على حصرها تحت درجة ونصف.



الرئيس الأميركي جو بايدن حذر بأن المضي في الطريق نفسه الذي يسلكه العالم يضر بالاقتصاد. واضاف ان اعتماد الطاقة الكهربائية للنقل ونصب الواح للطاقة الشمسية وتوربينات لطاقة الرياح، امور تولد وظائف جيدة.



وامام قادة العالم استعرض المنظمون للقمة الكوارث الطبيعية التي ضربت الارض خلال العام الجاري، والذي قبله وجميعها بسبب التغيير المناخي والتلوث في الارض، وهي امور تنذر بكارثة انسانية ربما تكون اصعب من ان يتحمل تبعاتها الانسان.

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