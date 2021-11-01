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اعلامي صهيوني يكشف عن هبوط طائرة خاصة تابعة لحفتر في تل أبيب

اعلامي صهيوني يكشف عن هبوط طائرة خاصة تابعة لحفتر في تل أبيب
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال إعلامي صهيوني، اليوم الاثنين، إن طائرة خاصة لأحد الرجال المقربين من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

العالم-ليبيا

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومينتال في تغريدة على تويتر إن "طائرة تنفيذية (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، في طريقها إلى مطار بن غوريون من دبي، وستقلع لاحقًا إلى مصر".

وأضاف بلومينتال أن حفتر يحظى بدعم روسيا، ومصر والإمارات والأردن وفرنسا، وفي الماضي كانت هناك حديث عن بأن "إسرائيل" تساعده أيضا.

وأظهرت بيانات ملاحة جوية حصلت عليها وكالة سند هبوط الطائرة التابعة لحفتر في تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الطائرة ستتوجه إلى مصر عقب زيارتها تل أبيب.

ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية أو خليفة حفتر عن هذه الرحلة، كما لم تتضح هوية الأفراد على متن الطائرة، وإذا ما كانت ستُعقد لقاءات بينهم وبين المسؤولين الإسرائيليين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" وليبيا.

وقبل أسبوع، قالت صحيفة إسرائيلية إن سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر تعاقدا مع شركة إعلانات إسرائيلية، لتولي حملتيهما الانتخابية للرئاسة الليبية.

وأضافت أنه من المقرر أن تجمع المواجهة في الانتخابات بين حفتر وخصمه سيف الإسلام نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي، الذي أطيح به وقتل في "انتفاضة عنيفة" قبل 10 سنوات.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية "بغض النظر عمن سيخرج منتصرا، فهناك فائز واحد مؤكد وهو شركة استشارية إسرائيلية تقدم المشورة لكلا المرشحين".

* الجزيرة

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