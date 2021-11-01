الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حكومة هولندا تعلن الثلاثاء فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا

حكومة هولندا تعلن الثلاثاء فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة الهولندي، هوغو دي يونغ، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد ستفرض قيودا جديدة لمكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع في مسعى للحد من ارتفاع معدلات الإصابة.

العالم _ أوروبا

وقال دي يونغ، خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة. عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات يرتفع بسرعة".

ولم يعط وزير الصحة تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة التي قال إنه سيتم إعلانها غدا الثلاثاء.

وأفادت محطة "NOS" بأن من المرجح أن تطلب الحكومة الالتزام بوضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة وتوسع استخدام "جواز كورونا" الذي يقدم دليلا على أخذ لقاح "كوفيد-19" أو اختبار حديث سلبي لفيروس كورونا.

وترتفع الإصابات بفيروس كورونا في هولندا منذ شهر وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يوليو، ووصلت الإصابات الاثنين إلى 7700 حالة بارتفاع 45% عما كانت عليه قبل أسبوع.

وأُلغيت معظم قيود فيروس كورونا بهولندا في 25 سبتمبر مع اشتراط تقديم "جواز كورونا" من جانب رواد الحانات أو المطاعم أو النوادي أو الأحداث الثقافية.

روابط ذات صلة

القضاء الهولندي يدين ارهابيا في زمرة "الأهوازية"

مرآب دراجات تحت الماء موئل للحياة المائية

شاهد.. وصمة عار في تاريخ مجلس حقوق الانسان

طفل سوري ينصب عمدة لـ'الأطفال' في مدينة هولندية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الاستعراض الإسرائيلي سيذهب أدراج الرياح

ترخيص 9.7 مليون طن من السلع من الجمارك الايرانية خلال شهرين

مشعل لـ"أهالي الشيخ الجراح": المقاومة ستوجه إنذارًا جديدًا للاحتلال

بالفيديو.. تجمع المهنيين يطالب البرهان للإستجابة لمطالب الشعب السوداني

بعد لقائه عددا من المسؤولين المصريين.. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يغادر القاهرة

معتقل الرأي بالسجون السعودية سعود الهاشمي يتعرض لتعذيب بالضرب