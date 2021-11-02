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روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500

روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميترى شوجاييف، أن روسيا ستزود الصين والهند بأحدث أنظمة الصواريخ للدفاع الجوى "إس-500".

العالم - روسيا

وأضاف شوغاييف في مقابلة مع إر بي كي حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "عندما يتم تسليم هذا النظام إلى القوات المسلحة الروسية بالحجم المطلوب، سيكون من الممكن أيضاً توريده للتصدير. نحن نعتبر الهند، وكذلك الصين، وجميع الدول التي لدينا معها علاقة طويلة الأمد، شريك وعلاقات يمكن التنبؤ بها، بصفتنا المالكين المستقبليين لهذا النظام الجديد".

وأضاف أن "الخدمة الفيدرالية ستنظر في الطلبات المحتملة على أساس كل حالة على حدة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد الانتهاء من دورة الاختبار الكاملة، من المقرر تسليم أول نظام إس-500 إلى رابطة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بالقرب من موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أنه من المقرر تسليم نموذج الإنتاج الأول من إس-500 إلى الجيش قريباً.

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روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500