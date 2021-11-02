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المفوضة العراقية تكشف عدد محطات الفرز اليدوي المتبقية

المفوضة العراقية تكشف عدد محطات الفرز اليدوي المتبقية
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مفوضية الانتخابات العراقية، الاثنين، عن عدد المحطات المتبقية، خلال عملية العد والفرز اليدوي وأعداد ملاحق الطعون المتسلمة حتى الآن.  

العالم-العراق

وقالت مساعد المتحدث باسم المفوضية، الانتخابات نبراس أبو سودة، للقناة الرسمية، "الثلاثاء سنكمل عد وفرز أكثر من 150 محطة لمحافظة ذي قار من مجموع 612 محطة تم إكمال العدد الأكبر منها الاثنين وهي المحافظة الأعلى طعونا".

وأضافت: "أمامنا أكثر من 300 محطة في صلاح الدين والبصرة أخيراً فيها أكثر من 160 محطة ومن ثم ستنتهي عملية العد والفرز اليدوي بما تبقى من محطات وبواقع 610 من أصل 2000".

وأوضحت أن "ملاحق الطعون هي أدلة لطعون قدمت سابقاً يقدمها المشتكي لتدعيم قضيته".

وبشأن موعد الإعلان عن النتائج النهائية أكدت أبو سودة أنه، "يجب أن ننتظر بت الهيئة القضائية بنتائج عد وفرز جميع الطعون المقدمة لها والملاحق وإصدار القرار بشأنها وبعدها يتم التوجه لإعلان النتائج النهائية".

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