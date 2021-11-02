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طهران: الرغبة بالسلام والاستقرار في الجوار ليست تدخلا بل حسن نوايا

طهران: الرغبة بالسلام والاستقرار في الجوار ليست تدخلا بل حسن نوايا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

رد مساعد وزير الخارجية الايرانية رسول موسوي على تصريح المتحدث باسم حركة طالبان، معتبرا ان الرغبة باستتباب السلام والاستقرار في الجوار لا تعد تدخلا بل هي نابعة من حسن النوايا.

العالم - ايران

يتبع....

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طهران: الرغبة بالسلام والاستقرار في الجوار ليست تدخلا بل حسن نوايا

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