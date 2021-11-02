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ترکیا
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باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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حماس: الاعتذار العملي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم يكون بعودة اللاجئين وتعويضهم عما لحق بهم ودعم حقهم في الحرية والاستقلال
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:ارتفاع هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين بالضفة والقدس بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى هذا العام
متحدث الخارجية الإيرانية: توقيع الرئيس الأميركي يتطلب ضمانات موضوعية ولا أحد يقبل بشيء أقل من هذا
متحدث الخارجية الإيرانية:مسؤولية الرئيس الأميركي أن يقنع المجتمع الدولي بما في ذلك جميع أعضاء الإتفاق النووي بأن توقيعه له معنى حقا
مراسل العالم: عمليات القوات اليمنية في أطراف مديرية الجوبة ادت الى سقوط اكثر من 100 عنصر من المرتزقة بين قتيل وجريح بينهم عناصر تكفيرية
مراسل العالم: التحام جبهتي الجوبة وصرواح اثر التقدم الجديد للقوات اليمنية في مديرية الجوبة
مراسل العالم: القوات اليمنية تعقد اتفاقات مع أبناء القبائل لإخلاء عدد من المعسكرات المتاخمة لمدينة مأرب والتي كانت تستخدمها قوى العدوان
مراسل العالم: القوات اليمنية تحرر مناطق اليعرة والسواد والحجيرة في مديرية الجوبة بمأرب
مصادر سودانية:اعتقال رئيس الحزب الحاكم السابق في السودان إبراهيم غندور صباح اليوم
طهران: الرغبة بالسلام والاستقرار في الجوار ليست تدخلا بل حسن نوايا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش
رد مساعد وزير الخارجية الايرانية رسول موسوي على تصريح المتحدث باسم حركة طالبان، معتبرا ان الرغبة باستتباب السلام والاستقرار في الجوار لا تعد تدخلا بل هي نابعة من حسن النوايا.
العالم
-
ايران
يتبع....
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
افغانستان
كلمات دليلية :
موسوي
حركة طالبان
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