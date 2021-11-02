الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إسبانيا تؤكد استعداد الجزائر تزويدها بما تحتاجه من الغاز

إسبانيا تؤكد استعداد الجزائر تزويدها بما تحتاجه من الغاز
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر قالت إنها ستكون مستعدة لتقديم المزيد من الغاز لإسبانيا "إذا لزم الأمر".

العالم - اوروبا

ولفتت في تصريح، نقلته وكالة "رويترز" أن إسبانيا لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي.

وكانت وكالة "رويترز"، قد كشفت في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال خط الأنابيب المغربي-الأوروبي بدءا من أول نوفمبر 2021.

وأوضحت المصادر أن "الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر، الذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب، ولا يمر عبر المغرب".

وأتت هذه الخطوة، إثر الأزمة المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، فقد لمحت الجزائر إلى إمكانية وقف ما تضخه من غاز طبيعي لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه الرباط.

روابط ذات صلة

تبون: غيرة الشعب الجزائري على بلاده أنقذت مقومات الدولة من الانهيار الوشيك

شاهد.. سباق التسلح الجزائري مع المغرب، ام مع عدو أخر؟

الجزائر توقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لا أنصاف لحلول اليمن.. الارض لأبنائها الاحرار

المرصد: وصول ضباط روس إلى قاعدة تركية في ريف حلب

القوات الصهيونية تستأنف بناء سياج معدني عازل على الحدود مع لبنان

وزير الداخلية: قيود كورونا ستستمر حتى العبور من الموجة السادسة

امير عبداللهيان: نراقب سلوك بايدن بدقة

إسبانيا تؤكد استعداد الجزائر تزويدها بما تحتاجه من الغاز