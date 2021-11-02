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بعد أكثر من شهرين.. إنتهاء ملف التسويات في درعا جنوب سوريا

بعد أكثر من شهرين.. إنتهاء ملف التسويات في درعا جنوب سوريا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس لجنة التسوية في محافظة درعا جنوب سوريا إنتهاء ملف التسويات في المحافظة بعد عمل مستمر دام لأكثر من شهرين.

العالم-سوريا

وأفادت مراسلة العالم بدرعا نقلاً عن رئيس لجنة التسوية الرائد حمزة حمام، بانتهاء ملف التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا بعد عمل مستمر دام لأكثر من شهرين، وتمت خلال عمليات التسويات تسوية أوضاع حوالي 14 ألف شخص مطلوب ومسلح وبينهم 10 آلاف مدني و4 آلاف عسكري وتسليم آلاف قطع السلاح.

وانضمت مدن وبلدات محافظة درعا لاتفاق المصالحة الذي طرحته الدولة السورية حيث تمت تسوية أوضاع آلاف المسلحين والمطلوبين وتسليم أسلحتهم للجيش السوري، على أمل استقرار الحالة الأمنية وطيّ صفحة الإرهاب في الجنوب السوري.

وانطلقت عمليات التسوية في محافظة درعا من حي درعا البلد في آب الماضي وشملت في أيامها الأولى قرية اليادودة وبلدة مزيريب ومدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك ثم امتدت إلى كامل مناطق الريف وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-11-2021

بعد أكثر من شهرين.. إنتهاء ملف التسويات في درعا جنوب سوريا

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