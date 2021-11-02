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إيران تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاوراسي

إيران تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاوراسي
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد مدير منظمة التنمية التجارية الايرانية عن انطلاق مفاوضات في العاصمة الارمينية يريفان اليوم الثلاثاء لبحث سبل تبديل اتفاقية التجارة التفضيلية القائمة مع الاتحاد الاوراسي الى اتفاقية تجارة حرة.

العالم - إيران

وبيّن ميرهادي سيدي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن وفدا ايرانيا يضم منظمة التنمية التجارية والدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة الايرانية، يشارك في المفاوضات مع ممثلي الاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – أرمينيا – قرغيزيا – كازاخستان).

وأكد سيدي أن الطرفين يستهدفان التوصل لاتفاق على العديد من القضايا غير المتفق عليها، مشيرا أن طهران ستستضيف في 6 ديسمبر/كانون الاول المقبل، جولة المفاوضات القادمة بمشاركة وفد من الاتحاد الاوراسي، حيث من المتوقع التوصل لصيغة نهائية بخصوص اتفاقية التجارة الحرة.

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