إيران تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاوراسي

العالم - إيران

وبيّن ميرهادي سيدي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن وفدا ايرانيا يضم منظمة التنمية التجارية والدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة الايرانية، يشارك في المفاوضات مع ممثلي الاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – أرمينيا – قرغيزيا – كازاخستان).

وأكد سيدي أن الطرفين يستهدفان التوصل لاتفاق على العديد من القضايا غير المتفق عليها، مشيرا أن طهران ستستضيف في 6 ديسمبر/كانون الاول المقبل، جولة المفاوضات القادمة بمشاركة وفد من الاتحاد الاوراسي، حيث من المتوقع التوصل لصيغة نهائية بخصوص اتفاقية التجارة الحرة.