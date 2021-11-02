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الجرندي: توافق كلي بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية

الجرندي: توافق كلي بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،  عثمان الجرندي، إن هناك توافقا كليا ومتينا بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية التي تطرق إليها في لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الشعب في العاصمة الجزائرية.

العالم- تونس

ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي اليوم عن الجرندي قوله :”أبلغت الرئيس تبون مدى احترامنا وحبنا للجزائر والشعب الجزائري وتعلقنا بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها والبحث دائما على تعزيزها”.

وتابع: “لقد سعدت لاستقبالي من طرف الرئيس تبون واستمعت جيدا إلى ماتفضل به من تحاليل ومن حديث طيب فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين.”

وأشاد بالعلاقات” الشخصية التي تربط الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد”، واصفا إياها بـ” العلاقات العميقة القائمة على الاحترام المتبادل والتآخي.. والوقوف إلى جانب بعضنا البعض”.

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الجرندي: توافق كلي بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية

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