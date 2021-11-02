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تركيا توعز لمرتزقتها بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا

تركيا توعز لمرتزقتها بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تواترت الأنباء عن ايعاز تركي للجماعات المسلحة السورية التابعة لها برفع الجهوزية الى الدرجة القصوى استعدادا لاطلاق عمل عسكري شمال سوريا.

العالم - تركيا

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الثلاثاء عن مصادر مقربة من ما يسمى “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، القول إن قادة المسلحين “تلقوا أمس أوامر” من تركيا برفع الاستعداد والجهوزية إلى أعلى مستوى في رأس العين وتل أبيض “استعدادا، فيما يبدو، لشن عملية عسكرية قد تنطلق في أي لحظة باتجاه تل تمر وعين عيسى”.

وأضافت الصحيفة أن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون بها، استقدمت أمس تعزيزات كبيرة، قوامها أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ وعدد كبير من المسلحين، إلى جبهتي تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة، ورفعت من جهوزيتها القتالية.

وهددت تركيا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بأنها ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سورية من المسلحين الأكراد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوح بعملية عسكرية جديدة في سورية، في ظل رفض سوري وروسي للانتهاكات التركية في الاراضي السورية.

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تركيا توعز لمرتزقتها بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا

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