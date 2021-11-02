الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية لبنان: لم يحدث أي تواصل بين السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هالويين دموي أمريكي..مقتل 7 أشخاص بطلقات نارية في هيوستن

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مستشفى كابول

بالفيديو.. ما مستقبل المعركة العسكرية في مأرب بعد أن أصبحت القوات اليمنية بمشارف المدينة؟

شاهد.. تفاصيل المسرحية الدموية اليوم في افغانستان

ضيف وحوار.. المشهد العسكري في مأرب.. وأفق المعركة