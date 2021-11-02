غوارديولا عن ديربي مانشستر: "مباراة كلوب بروج أهم لنا"

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ويستقبل مانشستر سيتي نظيره كلوب بروج، مساء غد الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وأوضح غوارديولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المواجهة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن هذه المباراة أهم بكثير من مباراة مان يونايتد".

وشدد: "هذا اللقاء يمنحنا فرصة رائعة للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وأكد: “في الدوري الإنجليزي هناك العديد من المباريات، في دوري الأبطال يوجد ست مواجهات فقط، ولم يتبق الكثير منها”.

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع رد فعل عنيف من كلوب بروج بعد خماسية المباراة الماضية، قال الفيلسوف: “بالطبع، أنا متأكد من أنهم سيعدلون الأمور لمعاقبتنا، علينا أن نتكيف لنصبح أفضل، إنه أمر طبيعي، ستكون مواجهة مختلفة تمامًا”.

ومن المقرر أن يحل مان سيتي ضيفًا على يوناتيد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم.