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وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية تنعيان صباح فخري

وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية تنعيان صباح فخري
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي رحل عن عمر ناهز 88 عاما.

العالم - سوريا

الراحل فخري اسمه الكامل "صباح الدين أبو قوس" من مواليد عام 1933، في مدينة حلب أحد أهمّ مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، تخرّج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشّحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيون السوريون الشيخ "علي الدرويش" والشيخ "عمر البطش" و "مجدي العقيلي" و "نديم وإبراهيم الدرويش" و "محمد رجب" و "عزيز غنّام".

كان في شبابه موظفاً بأوقاف حلب ومؤذناً في جامع الروضة هناك.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

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