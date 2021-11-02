الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة تسمم "واقعة الفلافل" في ميسان العراقية

ارتفاع حصيلة تسمم
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حالات التسمم في محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، إلى 290، في ما تعرف بـ "واقعة الفلافل".

العالم - حوادث

وقال مصدر طبي عراقي، أن حالات التسمم في مستشفيات المحافظة ارتفعت صباح اليوم إلى 290 حالة.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب مطعم فلافل ومتهمين، على أثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة ذوي المتوفي للمطعم المذكور وتحطيم واجهته.

وأمس الاثنين، أعلنت دائرة صحة ميسان ارتفاع حصيلة الإصابات في حالات التسمم في مطعم الفلافل الواقع في مدينة العمارة مركز المحافظة إلى 240 حالة، مرجحة وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.

روابط ذات صلة

بعد جريمة المقدادية.. محافظ ديالى يكشف عدد الإرهابيين وأماكن تواجدهم

انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة المطلوبين في البصرة

حادثة تسمم جماعي بالعراق.. توقيف صاحب مطعم وستة آخرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الشعب السوري: تأثيرات وعد بلفور ارتدت على المنطقة العربية بأكملها

الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات

هل تعرف أن ماكينات القهوة تهدد الأرض؟..اليك التفاصيل!

شاهد..هل سيحل فيلتمان الأزمة في السودان؟

مناورات بحرية تركية بمشاركة 4 دول عربية

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية الدردارة شمال الحسكة