الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات

الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، طارق عز الدين، إن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، هم رأس حربة في مواجهة التهويد وخط الدفاع الأول عن المقدسات.

العالم- فلسطين

وثمن عز الدين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، موقف أهالي حي الشيخ جراح في وجه المحاكم الصهيونية والذين رفضو قرارات التسوية.

وأضاف: أهلنا في القدس هم خط الدفاع الأول عن الأرض والمقدسات ضد سياسة المصادرة والتهويد، وسيبقى أهلنا في القدس رأس حربة في وجه مخططات الاحتلال القائمة على التهجير والقمع والتنكيل".

وتابع عز الدين بالقول: مهما فعل الاحتلال ومارس إجرامه بحق أبناء شعبنا، فلن نتراجع ولن نتنازل عن حقنا بأرضنا كاملة"، مؤكداً أن دماء الشهداء التي سالت على أبواب المسجد الأقصى دفاعاً عن الأرض والمقدسات شاهداً على إجرام الاحتلال.

وبيّن أن قرار أهالي الشيخ جراح وطني وديني وينم عن انتماء هذا الشعب لأرضه ووطنه رغم كل سياسات الاحتلال المخادعة، مطالباً بتكثيف الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود أهل القدس في الدفاع عن المقدسات.

ووجه عز الدين التحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى وعلى أسوار القدس العتيقة مدافعين عنه بأجسادهم الطاهرة.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي: تمسك شعبنا بحقه ثابت والمقاومة هي الضامن لاستعادة الأرض

الجهاد الإسلامي: ارهاصات زوال كيان الاحتلال باتت أوضح من أي وقت مضى

"الجهاد الإسلامي" تكشف تفاصيل زيارة وفدها الى القاهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الشعب السوري: تأثيرات وعد بلفور ارتدت على المنطقة العربية بأكملها

الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات

هل تعرف أن ماكينات القهوة تهدد الأرض؟..اليك التفاصيل!

شاهد..هل سيحل فيلتمان الأزمة في السودان؟

مناورات بحرية تركية بمشاركة 4 دول عربية

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية الدردارة شمال الحسكة