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الخارجية الايرانية في تغريدة على تويتر: التهديد لم ولن يثمر حيال ايران وعلى واشنطن المسبب الرئيس في الوضع الحالي للاتفاق النووي أخذ العبرة

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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