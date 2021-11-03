عودة جميع محطات الوقود في ايران للخدمة

العالم - ايران

وقالت كاهي في تصريح ادلت به لصحيفة "ايران": ان منظومة الوقود الذكية التي خرجت من الخدمة يوم الثلاثاء الماضي بسبب الهجوم السيبراني قد عادت للخدمة في جميع المحطات.

واضافت: هنالك في البلاد اكثر من 4 آلاف محطة وقود وهي جاهزة الان لعرض البنزين بالسعر المدعوم حيث بامكان المستهلكين المبادرة لتزويد مركباتهم بالوقود بالسعر المدعوم.

وكان المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية كرامت ويس كرمي قد قال في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني يوم امس بان جميع محطات البنزين في طهران -البالغ عددها 330 محطة- قد عادت للاتصال مجددا بمنظومة الوقود الذكية بصورة كاملة ولغاية ظهر الثلاثاء عادت 4 آلاف محطة وقود في البلاد للاتصال بمنظومة الوقود الذكية.

واوضح بان محطات الوقود في 20 محافظة قد عادت للاتصال بمنظومة الوقود الذكية بنسبة 100 بالمائة وهنالك حالات معينة باقية في 11 محافظة كما ان 60 محطة في المناطق النائية لم تتصل لغاية ظهر الثلاثاء بسبب ضعف نظام الاتصالات في تلك المناطق.