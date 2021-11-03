نائب أردني يعترض على التعاون مع الصهاينة ولكن بطريقة توجيه الأسئلة

العالم - الأردن

وتساءل العرموطي: "هل شارك الأردن مع طيران العدو الصهيوني في تدريبات و / أو مناورات تحت مسمى العلم الأزرق في فلسطين المحتلة؟ أو في أي دول أخرى؟ ومتى تم ذلك؟ وماذا يعني العلم الأزرق".

وأضاف: "هل صحيح أن هناك نية لعقد تحالف عسكري تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الاحتلال ودول عربية أخرى من بينها الأردن؟".

وتساءل: "هل صحيح أن هذه المناورات و/ أو التدريبات قد تمت على إنشاءات ومطارات شمال خليج العقبة كان الأردن قد تقدم بشكوى واعتراض على إنشائها في تلك المنطقة التي يحتلها العدو الصهيوني، باعتبار ذلك خرقاً للسيادة الأردنية ويخالف قانون الطيران الدولي".

وأردف العرموطي: "ما الهدف من هذه المناورات أو التدريبات وما هي المهام الموكلة إليها؟ وما هي المصلحة للأردن من ذلك، علماً بأن العدو الصهيوني لا يزال يشكل خطراً أمنياً ووجودياً يستهدف الدولة الأردنية ولا يزال ينتهك صباح مساء السيادة الأردنية، والوصاية على المقدسات وإعلانه يهودية الدولة بما تحمل من معان عنصرية، ويرتكب المجازر والجرائم ضد أهلنا في فلسطين المحتلة، ويخرق كل المواثيق والأعراف الدولية وخروجاً عن الشرعية الدولية".

وكان مصور ألماني التقط صورا تظهر مشاركة طائرات من سلاح الجو الأردني في تدريبات العلم الأزرق التي نفذتها قوات الاحتلال فوق فلسطين المحتلة وأراض مجاورة.