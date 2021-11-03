مسؤول لبناني: السفير السعودي في بيروت  يتصرف بعكس البروتوكلات

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واعتبر عبيد أن الدبلوماسي يجب أن يحترم الدولة، وهل تواصل في أي يوم مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​؟.

وقال في حديث تلفزيوني اليوم الاربعاء ، إلى أن السعوديون والاماراتيون يقولون أنهم يحصارون اليمن، واليمنيون قادرون على المواجهة، وهذا خيارهم هم، لافتًا إلى أن السعودية هي من افتعلت هذه المشكلة وعليها أن تجد لها حل.

ولفت إلى أنه لن تتوقف مقاطعة السعودية للحكومة اللبنانية، تحت حجة هيمنة حزب الله، معتبرًا أن زائرنا الأخير رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، اموس هوكشتاين، وإلى اليوم، لم يوقع لنا استجرار الغاز من مصر ولا الكهرباء من الأردن، ونحن أمام أزمات ستتوالى.