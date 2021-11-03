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هجوم سيبراني ثان خلال أسبوع يهز الكيان الاسرائيلي

هجوم سيبراني ثان خلال أسبوع يهز الكيان الاسرائيلي
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

اخترقت مجموعة هاكرز مرة اخرى، 3 شركات هندسية كبرى في كيان الاحتلال الإسرائيلي واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها.

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن المجموعة تسمى Moses Staff (عصا موسى)، وسبق أن نشرت الأسبوع الماضي صورًا شخصية لوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ولمئات الجنود.

وقال المهاجمون على تلغرام إنهم اخترقوا شركات David Engineers، وH.G.M وEhud Leviathan Engineering، الهندسية، بحسب المصدر ذاته.

وأضافوا “لدينا جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد، ويمكنك تحميل بعض هذه البيانات من الرابط أدناه وسيتم نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي”.

وفي الصور التي نشرتها مجموعة المخترقين يمكن مشاهدة الرسومات الهندسية، والمجسمات المعمارية (ماكيتات)، والتفاصيل الشخصية للعملاء -بما في ذلك بطاقات الهوية.

ونشرت (عصا موسى) ،الثلاثاء الماضي، تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي وذلك بعد يوم من نشرها صورا شخصية لغانتس.

وخلال الأيام الأخيرة شهد كيان الاحتلال الإسرائيلي مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية، ونشرت مجموعة أخرى تحمل اسم (بلاك شادو)، كذلك الثلاثاء أيضًا آلاف البيانات لمستخدمي موقع أتراف لتعارف المثليين ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل، وفق قناة كان الرسمية.

وتصاعدت حدة الهجمات الإلكترونية ضد الكيان الاسرائيلي، على الرغم من ادعائه بأنه يتمتع بنظام أمني رصين للغاية.

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