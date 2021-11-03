شاهد.. شاعر يمدح جورج قرداحي ويجلد السعودية

العالم - لبنان

قرداحي رفض تقديم استقالته بطلب من الرياض مؤكدا انه لم يخطئ بحق احد ومتمسك بتوصيفه لما يحدث في اليمن بأنه حرب عبثية.

اما في اليمن، فقد اصبح جورج قرداحي مثالا لمن يقولون كلمة حق في وجه سلطان جائر. صور قرداحي رفعت في شوارعِ اليمن تاكيداً على موقفه الرافض للعدوان السعودي، فيما اعرب اليمنيون عن تضامنهم مع الوزير اللبناني، اضافة الى لبنانيين اكدوا ان ما تقوم به السعودية..عيب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تضامناً واسعاً مع جورج قرداحي من خلال عدة هاشتاغات سجلت ترندنغ.

وغرد "علي" متضامنا مع قرداحي كاتباً:"لم تكن تتوقع السعودية عدم إقالةُ أو إستقالة جورج قرداحي فوقعت في مأزق تريد الخروج منه بحفظ ماء الوجه كما هو حاصل معها في اليمن".

وكتبت "مارغريت":"احتلت امريكا العراق ولم يتجرأ العرب سحب سفرائهم من واشنطن. احتلت "اسرائيل" فلسطين فكافأهم العرب بالاعتراف بملكيتهم لأرض فلسطين وكل يوم تسعى دولةٌ عربيةٌ لفتحِ سفارة لها بتل أبيب. وحينما عبر جورج قرادحي عن قناعته الشخصية عن الحرب في اليمن سخط العرب وسحبوا سفراءهم من بيروت".

وغرد "سيد محمد الحسيني":"حاول حاول وحاول أن تأخذ درسآ شفويا من شرف ونقاء جورج قرادحي بقول الحق في وجه الطغيان والفساد. فمن يضع يده بيد امريكا يسقط من شاهق يوما ما. نديمك خائن جوّع شعبا بأسره وباع وطنه ببقايا شرفه.

أما "ياس علي" فغرد:

"مِنْ ها هُنا من موطِنِ الأَقْحَاحِ

الشُكرُ كُلُّ الشُكرِ يا قرداحي

فلقد برَأْتَ جِراحَ شعبٍ كاملٍ

ولقد جرحَتَ مشاعرَ السَفَّاحِ

ما قُلتَ إلا النُصْحَ لكن عند مَن

يَسْتَلُّ مِنشاراً على النُصَّاحِ

الكونُ يشهدُ أنَّها عبثيةٌ

لم تَجْنِ غيرَ الحصدِ للأرواحِ".