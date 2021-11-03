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القوات الأمريكية صادرت حاملة نفط تحمل النفط الإيراني ونقلته الى حاملة نفط أخرى إلا أن عملية القرصنة أحبطت من قبل انزال جوي لحرس الثورة

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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