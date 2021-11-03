مونديال 2022.. إعلان تشكيلة العراق لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

العالم-العراق

وأعلن مدرب المنتخب العراقي ديك ادفوكات، التشكيلة الأولية للمنتخب العراقي والتي ستضم فهد طالب واحمد باسل وعلي ياسين ومحمد شاكر لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وعلي فائز وربين سولاقا ومناف يونس وعلاء مهاوي وحسن رائد وزيد تحسين وفرانس بطرس وحسين عمار ومهند جعاز لخط الدفاع، وامجد عطوان وبشار رسن ومحمد قاسم وامير العماري وزيد اقبال وحسن عبد الكريم واحمد فاضل ومنتظر محمد ومحمد علي عبود وهمام طارق وإبراهيم بايش وشريف عبد الكاظم ومنتظر عبد الأمير وجيلوان حمد لخط الوسط.

كما ضمت التشكيلة، علاء عبد الزهرة وعلي يوسف وعلاء عباس وشيركو كريم ورضا فاضل وعلي الحمادي لخط الهجوم، على أن يختار 23 لاعبا كتشكيلة نهائية.

ويغادر المنتخب الوطني العراقي يوم الاحد المقبل إلى الدوحة لخوض هاتين المباراتين ضمن التصفيات المونديالية.

وسوف يواجه منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بينما سيخوض مباراة كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.