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الجالية الفلسطينية في بلجيكا: ملف الأسرى على سلم أولويات شعبنا

الجالية الفلسطينية في بلجيكا: ملف الأسرى على سلم أولويات شعبنا
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الجالية الفلسطينية في بلجيكا أن ملف الأسرى يأتي على سلم أولويات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، لما يمثلونه من عنوان للتضحية والفداء في سبيل القضية الفلسطينية.

العالم- فلسطين

وشددت الجالية، في بيان لها اليوم الأربعاء (3-11)، على أهمية تسليط الضوء على قضية أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفضح ما يتعرضون له من ممارسات إسرائيلية عنصرية.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك الجاد والوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في ظل ما يتهددهم من خطر حقيقي بفعل إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية وسياساتها، والعمل الحثيث على إطلاق سراحهم لا سيما المرضى منهم والأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت؛ "إسنادًا لأسرانا الأبطال وإسهامًا في إيصال قضيتهم إلى العالم ورفع مستوى التضامن الدولي معهم، بذلت الجالية جهودها لترتيب عدد من اللقاءات لوفد هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة اللواء قدري أبو بكر، مع عدد من البرلمانيين والسياسيين والحقوقيين في بلجيكا لوضعهم في صورة تطورات قضية الأسرى وما يتعرضون له من سياسات عنصرية ممنهجة".

وأعربت الجالية عن أملها في نجاح وفد هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جولتهم الخارجية لنقل رسالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمساهمة في تدويل قضيتهم، لتصل المحافل الدولية، والبرلمانات الوطنية، وكذلك البرلمان الأوروبي.

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