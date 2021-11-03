شاهد.. باحث استراتيجي: محاولة قرصنة النفط الإيراني تأتي لجر المنطقة الى الحرب

العالم - خاص العالم

وأضاف الشرع قائلاً:"بعض دول المنطقة تتبع سياسة أمريكا وما حصل اليوم هو محاولة هوجاء لجر المنطقة الى العنف وجر المنطقة الى ما يحمد عقباه، ربما البعض يرى محاولة قرصنة النفط الإيراني الذي تحاول الجمهورية الإسلامية ايصاله الى بعض الدول التي يحتاج هذا الوقود لكن بالواقع الذي حدث هو استفزاز للحرس الثوري للقبول بإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خصوصا في مجال الإتفاق النووي".

وتابع الشرع أن هذه المحاولة الأمريكية خطيرة جدا لجر المنطقة وليس ايران فقط او حرس الثورة الإسلامية الذي افشل المخططات الأمريكية الى التوتر والحرب.

وافاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء بان ابطال القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت من احباط محاولة قرصنة لسرقة النفط الايراني والتي تمت بدعم من الاسطول الامريكي، في بحر عمان .

وفي تفاصيل الخبر فقد تم احباط عملية قرصنة لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها الى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة.

لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر والسيطرة عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية .

بعد ذلك بادرت القوات الامريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وقطع حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة .

ولم تتوقف المحاولات الامريكية عند هذا الحد حيث اقحمت عدة قطع اخرى لحسم الامر لصالحها وبذلت مساعي حثيثة لقطع الطريق امام ناقلة النفط الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل .

يشار الى ان ناقلة النفط موجودة حاليا في المياه الإقليمية لبلادنا الحبيبة .